Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan memberikan beasiswa S1 kepada 22 calon mahasiswa asal Palestina di Universitas Pertahanan.

Para calon mahasiswa ini akan mengikuti sejumlah program studi, termasuk kursus Bahasa Indonesia selama 5 tahun. Diharapkan ilmu yang mereka dapat selama berkuliah di Indonesia dapat digunakan untuk memajukan Palestina.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

