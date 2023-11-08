Upaya mengungkap misteri kematian mahasiswi FKH Unair mulai mengerucut. Tim Satreskrim Polresta Sidoarjo telah mengungkap misteri tersebut, Rabu (8/11) pagi.

Gas helium dan selang yang menjadi penyebab kematian korban ternyata dibeli secara online. Bukti tersebut muncul setelah polisi melakukan pemeriksaan ponsel milik korban.

Hingga kini upaya penyelidikan masih terus dilakukan oleh polisi.

