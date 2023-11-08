Video ayah melakukan penyiksaan pada anak kandung viral di medsos. Penyiksaan dilakukan sambil video call dengan sang ibu. Peristiwa penganiayaan terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Balita yang dianiaya berusia empat tahun dan diancam akan dibunuh. Polisi mengamankan pelaku setelah sempat melarikan diri, Rabu (8/11). Penganiayaan dipicu masalah antara suami istri dan berujung penyiksaan.

