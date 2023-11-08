...

Ayah Kandung Aniaya Balita Sambil Video Call dengan Sang Ibu di Karo

Eka Hetriansyah, Jurnalis · Rabu 08 November 2023 12:45 WIB
Video ayah melakukan penyiksaan pada anak kandung viral di medsos. Penyiksaan dilakukan sambil video call dengan sang ibu. Peristiwa penganiayaan terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
 
Balita yang dianiaya berusia empat tahun dan diancam akan dibunuh. Polisi mengamankan pelaku setelah sempat melarikan diri, Rabu (8/11). Penganiayaan dipicu masalah antara suami istri dan berujung penyiksaan.
 
Kontributor: Eka Hetriansyah
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

