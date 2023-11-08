Sejumlah mahasiswa menggelar demo di depan kantor Kemenkeu, Selasa (7/11). Mahasiswa menuntut Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) itu dibubarkan. Demo tepatnya di Jalan Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakpus.

Membawa berbagai atribut mahasiswa membakar ban di depan barikade polisi. Selain itu orasi juga digelar dari atas mobil komando. Mahasiswa menuntut Menkeu Sri Mulyani memberantas mafia aset di LPEI.

