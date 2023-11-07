Timnas Ekuador U-17 mewaspadai kekuatan Timnas Indonesia U-17 jelang laga pembuka Piala Dunia U-17 2023. Pelatih Ekuador U-17 Diego Martinez menyebut skuad Garuda Asia adalah tim yang bagus.

Martinez menilai para pemain Indonesia memiliki kecepatan dan penguasaan bola yang baik. La Tri muda sudah mulai beradaptasi dengan menggelar latihan di Gelora 10 November Surabaya.

Ekuador jadi salah satu tim unggulan di Grup A, mengingat status mereka sebagai Finalis Conmebol Sudamericana U-17 2023.

Kontributor: Yudha Prawira

Produser: Andika Gesta

(rns)

