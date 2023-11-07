Timnas Indonesia U-17 melakukan latihan perdana di komplek Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa-Timur. Latihan yang diikuti 21 pemain ini dipimpin langsung oleh pelatih, Bima Sakti Tukiman.

Selain mengembalikan kebugaran, sesi latihan ini juga untuk adaptasi dengan cuaca Surabaya. Pelatih berusia 47 tahun itu berharap anak asuhannya bisa tampil lepas dan memberikan hasil terbaik di laga pembuka Piala Dunia U-17 2023.

Sementara, Mohammad Iqbal Gijangge, mengatakan ia dan rekan-rekannya sudah siap tempur melawan Ekuador. Kapten timnas Indonesia U-17 itu juga berambisi memberikan permainan terbaik dan bisa mempersembahkan kemenangan di laga perdana nanti.

