Jelang Hadapi Ekuador, Timnas Indonesia U-17 Genjot Latihan di Surabaya

Sony Hermawan, Jurnalis · Selasa 07 November 2023 14:30 WIB
Timnas Indonesia U-17 melakukan latihan perdana di komplek Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa-Timur. Latihan yang diikuti 21 pemain ini dipimpin langsung oleh pelatih, Bima Sakti Tukiman.
 
Selain mengembalikan kebugaran, sesi latihan ini juga untuk adaptasi dengan cuaca Surabaya. Pelatih berusia 47 tahun itu  berharap anak asuhannya bisa tampil lepas dan memberikan hasil terbaik di laga pembuka Piala Dunia U-17 2023.
 
Sementara, Mohammad Iqbal Gijangge, mengatakan ia dan rekan-rekannya sudah siap tempur melawan Ekuador. Kapten timnas Indonesia U-17 itu juga berambisi memberikan permainan terbaik dan bisa mempersembahkan kemenangan di laga perdana nanti.
 
Reporter :  Sony Hermawan
Produser: Febry Rachadi

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

