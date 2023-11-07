Warga Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara akhirnya dapat merasakan aliran listrik selama 24 jam. Selama ini warga Pulau Kabaena hanya menikmati layanan listrik 15 jam di malam hari saja.

Warga harus menunggu puluhan tahun untuk mendapatkan aliran listrik sehari penuh.

Pj Bupati Bombana dan PLN Wilayah Sulselbar meresmikan 5 unit mesin tenaga disel yang berlokasi di Desa Sikeli.

Hadirnya listrik selama 24 jam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News