2 WNA Terseret Arus Berenang di Pantai Badung Bali, 1 Orang Masih Hilang

Indira Arri, Jurnalis · Selasa 07 November 2023 20:33 WIB
Dua WNA hanyut saat berenang di Pantai Batubelig, Badung, Bali, Selasa (7/11). Satu orang berhasil diselamatkan dan satu lainnya masih hilang
 
Korban hilang pria inisial XFJ (34) dan pencarian terus dilakukan. Korban selamat seorang wanita warga Ukraina berusia sekitar 30 tahun
 
Sebanyak 12 personel SAR melakukan pencarian dengan rubber boat. Tim SAR juga menyisir sepanjang bibir pantai untuk mencari korban

