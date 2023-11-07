Dua WNA hanyut saat berenang di Pantai Batubelig, Badung, Bali, Selasa (7/11). Satu orang berhasil diselamatkan dan satu lainnya masih hilang

Korban hilang pria inisial XFJ (34) dan pencarian terus dilakukan. Korban selamat seorang wanita warga Ukraina berusia sekitar 30 tahun

Sebanyak 12 personel SAR melakukan pencarian dengan rubber boat. Tim SAR juga menyisir sepanjang bibir pantai untuk mencari korban

(fru)

