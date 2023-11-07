Puluhan rumah di Desa Kunir Kidul, Lumajang rusak, Selasa (7/11). Kerusakan rumah dipicu meledaknya mesin pemanas pabrik triplek

Mayoritas rumah rusak pada bagian kaca dan atapnya hancur. Puing-puing ledakan terlempar hingga 200 meter dari lokasi kejadian

Dua orang pekerja pabrik triplek terpaksa dilarikan ke RS karena luka. Kesaksian warga, suara ledakan terdengar hingga radius 500 meter

Kontributor: Yayan Nugroho

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News