Puluhan Rumah Rusak, 2 Pekerja Jadi Korban Ledakan Mesin Pemanas Pabrik di Lumajang

Yayan Nugroho, Jurnalis · Selasa 07 November 2023 19:15 WIB
Puluhan rumah di Desa Kunir Kidul, Lumajang rusak, Selasa (7/11). Kerusakan rumah dipicu meledaknya mesin pemanas pabrik triplek
 
Mayoritas rumah rusak pada bagian kaca dan atapnya hancur. Puing-puing ledakan terlempar hingga 200 meter dari lokasi kejadian
 
Dua orang pekerja pabrik triplek terpaksa dilarikan ke RS karena luka. Kesaksian warga, suara ledakan terdengar hingga radius 500 meter 
 
Kontributor: Yayan Nugroho
Produser: B.Lilia Nova

(rns)

