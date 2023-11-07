Atap teras sebuah minimarket di Malang ambruk pada Selasa (7/11/2023) siang. Tampak warga berusaha menolong korban yang luka-luka akibat tertimpa atap. Korban pun langsung dilarikan ke Puskesmas untuk mendapat perawatan.

Kejadian ini bermula saat dua orang pekerja sedang memperbaiki AC di minimarket tersebut. Tiba-tiba atap teras ambruk dan menyebabkan pekerja terjepit. Satu orang mengalami luka lecet sementara satu lainnya mengalami patah tulang.

Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab kejadian

Reporter : Saif Hajarani

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

