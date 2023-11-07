Protes atas putusan MK terkait batas usia capres dan cawapres membuat seniman menggelar pagelaran ketoprak. Sejumlah seniman Yogya menggelar ketoprak tobong berjudul Mahkamah Kongkalikong di Gedung DPRD DIY, Senin(6/11).

Mahmamah Kongkalikong mengisahkan proses pemilihan pasangan Lurah dan Wakilnya yang melalui rekayasa para hakim demi meloloskan seorang calon. Melalui pertunjukan ini diharapkan keputusan MKMK yang akan dikeluarkan bisa bersifat adil.

