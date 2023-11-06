...

Bentrok Kelompok Kei di Bekasi, 9 Orang Ditahan Polisi

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Senin 06 November 2023 21:17 WIB
Polisi meringkus 9 tersangka kasus bentrokan kelompok John Kei dan Nus Kei yang terjadi di Perumahan Titian Indah, Bekasi akhir Oktober lalu. 
 
Para tersangka ditangkap di sejumlah lokasi terpisah. Petugas menyita sepucuk senjata api jenis pistol, proyektil peluru dan sebuah kendaraan yang ditumpangi oleh 6 dari 9 tersangka. 
 
Bentrokan dipicu oleh perebutan lahan antara dua pimpinan kelompok. Kelompok Nus Kei  yang tidak terima kemudian menyerang kelompok John Kei.
 
Kelompok John Kei rupanya sudah mengantisipasinya terlebih dahulu. Mereka menyerang balik sambil melepaskan tembakan ke arah kelompok Nus kei hingga salah seorang tewas terkena tembakan di bagian pelipis. 

