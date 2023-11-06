Polisi meringkus 9 tersangka kasus bentrokan kelompok John Kei dan Nus Kei yang terjadi di Perumahan Titian Indah, Bekasi akhir Oktober lalu.

Para tersangka ditangkap di sejumlah lokasi terpisah. Petugas menyita sepucuk senjata api jenis pistol, proyektil peluru dan sebuah kendaraan yang ditumpangi oleh 6 dari 9 tersangka.

Bentrokan dipicu oleh perebutan lahan antara dua pimpinan kelompok. Kelompok Nus Kei yang tidak terima kemudian menyerang kelompok John Kei.

Kelompok John Kei rupanya sudah mengantisipasinya terlebih dahulu. Mereka menyerang balik sambil melepaskan tembakan ke arah kelompok Nus kei hingga salah seorang tewas terkena tembakan di bagian pelipis.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News