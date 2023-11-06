Sikap dukungan Wali Kota Medan, Bobby Nasution terhadap pasangan Prabowo- Gibran berbuntut panjang. Bobby dipanggil Dewan Kehormatan DPP PDIP untuk memberikan klarifikasi.

Kepada Ketua Dewan Kehormatan, Komarudin Watubun, Bobby ingin meminta izin bergabung mendukung Gibran, tetapi tetap berada di PDIP.

Hanya saja, permintaan itu tak diamini oleh Komarudin. PDIP secara tegas meminta Bobby segera menyerahkan KTA dan membuat surat pengunduran diri sebagai kader di DPC PDIP Kota Medan.

