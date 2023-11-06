...

KPUD Maros Terima Logistik Pemilu 2024, Ratusan Botol Tinta Warna Rusak

Wahyu Ruslan, Jurnalis · Senin 06 November 2023 20:15 WIB
KPUD Kabupaten Maros mulai menerima logistik Pemilu 2024 berupa ribuan bilik suara, tinta warna serta tali segel. Dengan rincian kotak suara yang diterima berjumlah 5.393, tinta warna 2.146 botol dam tali segel berjumlah 103.270.
 
Namun, dalam pengiriman logistik pemilu ini ditemukan ratusan botol tinta warna yang rusak akibat proses pengiriman. Berdasarkan data KPUD Maros daftar pemilih tetap atau wajib pilih mencapai 270 ribu tersebar di 14 Kecamatan Wilayah Kabupaten Maros.

(mhd)

