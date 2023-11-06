Hujan yang melanda kawasan Jakarta, Minggu (5/11/2023) kemarin membuat banjir merandam Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Cibubur hingga mengakibatkan longsor di sekitar area. Sebagian tembok pembatas makam setinggi 1,5 m roboh hingga menimpa rumah warga.

Banjir juga nyaris menganyutkan dua makam warga yang berada di area TPU. Pihak Sudin SDA Jaktim langsung melakukan pengecekan dan perbaikan dengan memperbaiki area makam serta melanjutkan proyek pemasangan turap di sepanjang bibir kali.

(mhd)

