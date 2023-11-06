Ribuan orang dari berbagai kalangan mengikuti Aksi Solidaritas Bela Palestina. Selain orasi, massa juga menggelar salat ghaib untuk warga Palestina. Lokasi di Lapangan Bola Kaki, Desa Sidorejo, Aceh Singkil, Senin (6/11).

Aksi solidaritas ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh muslim. Tampak ribuan warga mengibarkan bendera Indonesia dan Palestina. Mereka mengecam tindakan pembantaian yang dilakukan Israel terhadap Palestina.

Pada kegiatan ini panita berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp120 juta.

Reporter: Suparman Munthe

Produser: Akira Aulia W

(fru)

