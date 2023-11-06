...

Ribuan Orang Ikuti Aksi Bela Palestina dan Salat Ghaib Bersama di Aceh

Suparman Munthe, Jurnalis · Senin 06 November 2023 13:01 WIB
A A A
Ribuan orang dari berbagai kalangan mengikuti Aksi Solidaritas Bela Palestina. Selain orasi, massa juga menggelar salat ghaib untuk warga Palestina. Lokasi di Lapangan Bola Kaki, Desa Sidorejo, Aceh Singkil, Senin (6/11). 
 
Aksi solidaritas ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh muslim. Tampak ribuan warga mengibarkan bendera Indonesia dan Palestina. Mereka mengecam tindakan pembantaian yang dilakukan Israel terhadap Palestina.
 
Pada kegiatan ini panita berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp120 juta. 
 
Reporter: Suparman Munthe 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini