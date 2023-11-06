Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo disambut hangat oleh Dubes Palestina Zuhair Al Shun, di Kantor Kedutaan Besar Palestina, Senin (6/11/2023).

Kedatangan Hary Tanoe ini sekaligus memberikan bantuan yang akan ditujukan untuk rakyat Palestina yang mengalami agresi militer dari tentara Israel.

Hary Tanoe ditemani oleh Ketua Harian Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, Wakil Ketua Umum DPP Perindo Angela Tanoesoedibjo dan sejumlah kader Partai Perindo lainnya.

Reporter: Giffar Rivana

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News