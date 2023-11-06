...

Berikan Bantuan untuk Palestina, Hary Tanoesoedibjo Disambut Hangat Dubes Palestina

Giffar Rivana, Jurnalis · Senin 06 November 2023 12:30 WIB
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo disambut hangat oleh Dubes Palestina Zuhair Al Shun, di Kantor Kedutaan Besar Palestina, Senin (6/11/2023).
 
Kedatangan Hary Tanoe ini sekaligus memberikan bantuan yang akan ditujukan untuk rakyat Palestina yang mengalami agresi militer dari tentara Israel.
 
Hary Tanoe ditemani oleh Ketua Harian Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, Wakil Ketua Umum DPP Perindo Angela Tanoesoedibjo dan sejumlah kader Partai Perindo lainnya.
 
