Persahabatan Unik Gadis Cantik dengan Ular Piton Raksasa

Mukhtar Bagus, Jurnalis · Senin 06 November 2023 11:09 WIB
Inilah wanita bernama Rika Purnomo yang merupakan warga Jombang, Jatim. Wanita ini memelihara seekor ular piton berukuran 5 meter di rumahnya. 
 
Ia mengaku memiliki sembilan ekor ular yang sangat besar di rumahnya. Seluruhnya ia simpan di dalam lemari kayu layaknya barang berharga. 
 
Selain memelihara, ia biasanya juga menjual anakan dari ular-ularnya tersebut. Harga anakan ular yang dijual bervariasi mulai dari Rp200 ribu hingga Rp2 juta.
 
Kontributor: Mukhtar Bagus 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

