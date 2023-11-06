Inilah wanita bernama Rika Purnomo yang merupakan warga Jombang, Jatim. Wanita ini memelihara seekor ular piton berukuran 5 meter di rumahnya.

Ia mengaku memiliki sembilan ekor ular yang sangat besar di rumahnya. Seluruhnya ia simpan di dalam lemari kayu layaknya barang berharga.

Selain memelihara, ia biasanya juga menjual anakan dari ular-ularnya tersebut. Harga anakan ular yang dijual bervariasi mulai dari Rp200 ribu hingga Rp2 juta.

Kontributor: Mukhtar Bagus

Produser: Akira Aulia W

(fru)

