Tangkap 2 Terduga Teroris di Sukabumi, Densus 88 Lakukan Penggeledahan

Dharmawan Hadi, Jurnalis · Minggu 05 November 2023 21:40 WIB
Densus 88 Antiteror Polri menangkap 2 terduga teroris di Kampung Lemburhuma, Sukabumi. Penangkapan dilakukan  pada Rabu (1/11/2023) lalu. 
 
Kemudian penggeledahan dilakukan pada Minggu (5/11/2023). Kedua terduga teroris tersebut sehari-harinya berprofesi sebagai pedagang dan petani. 
 
Namun, di antara salah satunya merupakan bekas narapidana teroris 
 
Tim Densus 88 menyita sejumlah barang bukti berupa buku-buku bertuliskan bahasa Indonesia, senjata tajam jenis golok, senter dan handphone hingga sepatu latihan. 

