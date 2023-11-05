Densus 88 Antiteror Polri menangkap 2 terduga teroris di Kampung Lemburhuma, Sukabumi. Penangkapan dilakukan pada Rabu (1/11/2023) lalu.

Kemudian penggeledahan dilakukan pada Minggu (5/11/2023). Kedua terduga teroris tersebut sehari-harinya berprofesi sebagai pedagang dan petani.

Namun, di antara salah satunya merupakan bekas narapidana teroris

Tim Densus 88 menyita sejumlah barang bukti berupa buku-buku bertuliskan bahasa Indonesia, senjata tajam jenis golok, senter dan handphone hingga sepatu latihan.

