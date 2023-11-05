...

Mahasiswi Kedokteran Unair Ditemukan Tewas dalam Mobil dengan Kepala Terbungkus Plastik

Pramono Putra, Jurnalis · Minggu 05 November 2023 20:38 WIB
Seorang mahasiswi kedokteran hewan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ditemukan tewas dalam mobil di Desa Tambak Oso, Minggu (5/11/2023). Korban berinisial BC ditemukan tewas dalam kondisi yang aneh.
 
Kepala korban terbungkus plastik, sementara pada bagian leher terikat dengan lakban. Pada tubuh korban juga terdapat selang yang terhubung ke tabung di sampingnya. 
 
Belum diketahui penyebab kematian korban tersebut. Polisi juga menemukan sejumlah surat wasiat yang ditujukan kepada teman dan keluarganya.

Berita Terkait

