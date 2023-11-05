Seorang mahasiswi kedokteran hewan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ditemukan tewas dalam mobil di Desa Tambak Oso, Minggu (5/11/2023). Korban berinisial BC ditemukan tewas dalam kondisi yang aneh.

Kepala korban terbungkus plastik, sementara pada bagian leher terikat dengan lakban. Pada tubuh korban juga terdapat selang yang terhubung ke tabung di sampingnya.

Belum diketahui penyebab kematian korban tersebut. Polisi juga menemukan sejumlah surat wasiat yang ditujukan kepada teman dan keluarganya.

(fru)

