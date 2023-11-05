...

Banjir Setinggi 1 Meter Rendam Permukiman Warga di Kampung Lebak

Rahmat Hidayat, Jurnalis · Minggu 05 November 2023 18:42 WIB
Intensitas hujan yang tinggi di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat sejak Sabtu (4/11) membuat kali Bekasi meluap. Ratusan rumah warga di Kampung Lebak, Bekasi Utara, Kota Bekasi terendam banjir pada Minggu (5/11) siang. Aktivitas warga pun mulai terganggu karena banjir
 
Selain intensitas hujan, luapan air di Kali Bekasi juga dikarenakan adanya banjir kiriman dari Kab Bogor. Hingga Minggu (5/11) siang ketinggian air masih mencapai lebih dari 1 meter. Hal ini membuat sebagian warga mengungsi ke lokasi yang tinggi
 
Wilayah Kp Lebak, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah yang kerap menjadi langganan banjir bila memasuki musim penghujan. Hal ini lantaran tidak adanya tanggul di bantaran kali Bekasi. Bantaran kali itu merupakan pertemuan antara kali Cileungsi dan Kali Cikeas

