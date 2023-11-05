Aksi perampokan terjadi di sebuah kantor rumah produksi video syuting yang terletak di Jalan Taman Wijaya Kusuma, Cilandak, Minggu (5/11/2023) pagi.

Berdasarkan CCTV, pelaku yang berjumlah dua orang langsung membobol pagar dan pintu. Pelaku kemudian ke ruangan tempat pemyimpanan barang dan menggasak belasan kamera digital serta puluhan lensa senilai lebih kurang Rp400 juta.

Pelaku melancarkan aksinya saat penjaga rumah sedang tertidur di lantai dua. Korban berharap agar aparat kepolisian dapat menangkap pelaku.

(fru)

