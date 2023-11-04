...

Luis Enrique Ungkap Kunci Keberhasilan PSG Rebut Puncak Klasemen Liga Prancis Usai Kalahkan Montpellier

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 04 November 2023 11:15 WIB
Paris Saint-Germain menang telak 3-0 atas Montpellier di Parc des Princes, dalam lanjutan Liga Prancis 2023-2024.
 
Tiga gol kemenangan PSG masing-masinhg diciptakan oleh Lee Kang-in (10'), Warren Zaire-Emery (58'), dan Vitinha (66') Berkat hasil ini, Les Parisiens mengoleksi 24 poin dan berhasil naik ke puncak klasemen menggusur Nice.
 
Pelatih PSG, Luis Enrique mengaku sangat senang dengan kemenangan tersebut. Juru taktik asal Spanyol meminta anak asuhannya agar terus meningkatkan level perfroma di setiap laga
 
