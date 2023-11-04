...

Curahan Hati Pedagang di Bekasi Harga Sayuran hingga Bumbu Dapur Meroket

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Sabtu 04 November 2023 20:45 WIB
A A A
Pedagang di Pasar Pondok Gede, Bekasi, mengeluhkan kenaikan harga sayuran hingga bumbu dapur yang terjadi belakangan ini. Kenaikan harga yang terjadi saat ini sangat drastis. Misalnya harga cabai yang sebelumya Rp60 ribu/kg, kini sudah dijual hampir Rp100 ribu/kg. Hal yang sama terjadi untuk bawang merah dari Rp28 ribu/kg menjadi Rp34 ribu/kg. 
 
Bumbu-bumbu dapur yang saat ini tengah mengalami kenaikan harga. Seperti kunyit menjadi Rp20 ribu/kg, naik dari sebelumnya di harga Rp15 ribu/kg. Akibat kenaikan tersebut keuntungan para pedagang pasar terpangkas hingga 50%. 

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini