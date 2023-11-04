Pedagang di Pasar Pondok Gede, Bekasi, mengeluhkan kenaikan harga sayuran hingga bumbu dapur yang terjadi belakangan ini. Kenaikan harga yang terjadi saat ini sangat drastis. Misalnya harga cabai yang sebelumya Rp60 ribu/kg, kini sudah dijual hampir Rp100 ribu/kg. Hal yang sama terjadi untuk bawang merah dari Rp28 ribu/kg menjadi Rp34 ribu/kg.

Bumbu-bumbu dapur yang saat ini tengah mengalami kenaikan harga. Seperti kunyit menjadi Rp20 ribu/kg, naik dari sebelumnya di harga Rp15 ribu/kg. Akibat kenaikan tersebut keuntungan para pedagang pasar terpangkas hingga 50%.

(mhd)

