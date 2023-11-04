Dua kasus cacar monyet ditemukan di Tangsel, RSU siapkan ruang isolasi, Sabtu (4/11). Ruang isolasi untuk jaga-jaga jika terjadi lonjakan pengidap cacar monyet.

Persiapan yang dilakukan sama dengan persiapan saat Covid-19 melanda. Pihak RS akan berkoordinasi dengan laboratorium di Jakarta.

Warga diminta melapor ke puskesmas jika menemukan kasus monkeypox.

Kontributor: Nunung Purnomo

Produser: B. Lilia Nova

