Dua kasus cacar monyet ditemukan di Tangsel, RSU siapkan ruang isolasi, Sabtu (4/11). Ruang isolasi untuk jaga-jaga jika terjadi lonjakan pengidap cacar monyet.
Persiapan yang dilakukan sama dengan persiapan saat Covid-19 melanda. Pihak RS akan berkoordinasi dengan laboratorium di Jakarta.
Warga diminta melapor ke puskesmas jika menemukan kasus monkeypox.
Kontributor: Nunung Purnomo
Produser: B. Lilia Nova
