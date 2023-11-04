...

Viral Dua ABG Perempuan Berkelahi di Pangkalan Bun, Temannya Malah Bersorak

Sigit Dzakwan Pamungkas, Jurnalis · Sabtu 04 November 2023 22:15 WIB
Beredar viral video perkelahian antara dua ABG perempuan di Pangkalan Bun, Sabtu (4/11/2023). 
 
Mirisnya teman temannya hanya menonton sambil bersorak dan merekam perkelahian tersebut. Lokasi kejadian berada di depan gedung Serba Guna Pangkalan Bun Park Jalan HM Rafii.
 
Belum diketahui penyebab kejadiannya dan identitas dari kedua ABG tersebut. Pihak terkait yang dihubungi MNC Portal belum mengetahui kejadian tersebut.

(mhd)

