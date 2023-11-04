Langkah Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres Prabowo Subianto menuai polemik di tubuh PDIP. Terkait keanggotan Gibran yang masih menjadi kader, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menyebut bahwa belum ada pengembalian kartu tanda anggota atau KTA dari Girban.

Meski demikian Puan mengatakan PDIP akan mengambil keputusan setelah mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Saat ini fokus PDIP adalah memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024.

Reporter : Rahmat Ilyasan

Produser: Reza Ramadhan

