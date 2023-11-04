...

Warga Digegerkan dengan Temuan Granat Tangan saat Gali Tanah untuk Septic Tank

Yudha Prawira, Jurnalis · Sabtu 04 November 2023 21:30 WIB
A A A
Warga di Surabaya digegerkan dengan temuan benda yang diduga granat tangan. Hal itu terjadi di sebuah rumah yang tengah direnovasi pemilik untuk tangki septik, Jumat (3/11).
 
Personel TNI dan Polisi segera mendatangi lokasi usai mendapat laporan dari warga sekitar. Lokasi penemuan granat tangan berada di padat penduduk di Jl Gembong Sawah, Gang Buntu, Kec. Simokerto, Surabaya.
 
Polisi telah memasang garis polisi di lokasi usai melakukan olah TKP. Pemilik rumah kaget usai menggali tanah dengan kedalaman 1 m dan menemukan benda besi berbentuk oval.
 
Karena curiga dengan temuan tersebut, pemilik korban segera melaporkannya ke Polsek Simokerto dan Koramil Simokerto. Meski sudah terpendam lama, benda yang dicurigai granat tersebut diduga masih aktif.
 
Tim penjinak bom dari gegana Polda Jawa Timur segera mengamankan dan mengevakuasi benda tersebut. Tim penjinak bom juga menyisir area TKP untuk memastikan tidak ada benda berbahaya lain yang dicurigai sebagai granat atau bahan peledak.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini