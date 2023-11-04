Warga di Surabaya digegerkan dengan temuan benda yang diduga granat tangan. Hal itu terjadi di sebuah rumah yang tengah direnovasi pemilik untuk tangki septik, Jumat (3/11).

Personel TNI dan Polisi segera mendatangi lokasi usai mendapat laporan dari warga sekitar. Lokasi penemuan granat tangan berada di padat penduduk di Jl Gembong Sawah, Gang Buntu, Kec. Simokerto, Surabaya.

Polisi telah memasang garis polisi di lokasi usai melakukan olah TKP. Pemilik rumah kaget usai menggali tanah dengan kedalaman 1 m dan menemukan benda besi berbentuk oval.

Karena curiga dengan temuan tersebut, pemilik korban segera melaporkannya ke Polsek Simokerto dan Koramil Simokerto. Meski sudah terpendam lama, benda yang dicurigai granat tersebut diduga masih aktif.

Tim penjinak bom dari gegana Polda Jawa Timur segera mengamankan dan mengevakuasi benda tersebut. Tim penjinak bom juga menyisir area TKP untuk memastikan tidak ada benda berbahaya lain yang dicurigai sebagai granat atau bahan peledak.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News