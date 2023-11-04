Satgas Ops Damai Cartenz berhasil menduduki markas KKB teroris pimpinan Elkius Kobak di Kali Ei dan Kali Brasa, Yahukimo, Papua Pegunungan. Operasi digelar sejak 30 Oktober 2023 dan telah berhasil menduduki 2 markas KKB.

Terdapat sejumlah barang butki yang berhasil disita dari kedua markas KKB Papua tersebut. Selain itu, terdapat juga barang bukti berupa suntikan dan beberapa botol ampul serta sejumlah obat-obatan yang diduga hasil merampas di Puskesmas Amuma Yahukimo

Reporter : Edy Siswanto

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News