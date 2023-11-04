...

Tak Selucu Namanya, Jembatan Spongebob Yang Viral Ternyata Sangat Curam

Yuwono Wahyu, Jurnalis · Sabtu 04 November 2023 20:15 WIB
Tanjakan Spongebob di kawasan wisata Lembang, Kab. Bandung Barat tengah jadi perbincangan. Banyak insiden yang melibatkan pengendara motor dan mobil yang terpaksa mundur karena tak kuat menanjak.
 
Tanjakan ini diberi nama Spongebob karena mirip dengan salah satu scene pada serial kartun tersebut. Lokasi tanjakan berada di Kampung Bukanagara, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang.
 
Banyak pengendara yang berasal dari luar kota yang mengalami insiden tak kuat menanjak. Diperlukan kendaraan yang prima agar tidak mogok saat melintasi tanjakan yang merupakan jalan alternatif menuju kota Bandung.
 
Menurut warga setempat pada hari Selasa (31/10) lalu sempat terjadi kecelakaan karena tak kuat menanjak. Resiko insiden di tanjakan Spongebob meningkat apalagi saat hujan yang membuat jalan licin. Selain karena tanjakan yang curam, jalan yang sempit juga menjadi salah satu faktor kesulitan.

