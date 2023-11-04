...

Kawanan Spesialis Pembongkar Swalayan Antar Provinsi Berhasil Diamankan Satreskrim Polres Batu Bara

Fadly Pelka, Jurnalis · Sabtu 04 November 2023 20:30 WIB
A A A
Dengan bermodalkan rekaman CCTV, Satreskrim Polres Batu berhasil meringkus kawanan spesialis pembongkar swalayan. Mereka diamankan pihak kepolisian saat tengah beristirahat di hotel di Kota Kisaran, Sumatera Utara.
 
Dari 4 orang pelaku, 3 diantaranya terpaksa terima timah panas karena melawan petugas. Kawanan sindikat ini memadamkan listrik panel toko swalayan untuk memudahkan aksinya.
 
Atas kejadian ini kedua swalayan mengalami kerugian hingga Rp80 juta. Polisi mengamankan barang bukti 1 unit minibus, 1 buah brankas yang telah dirusak, 1 buah kapak dan sejumlah uang.
 
Kasatreskrim Polres Batu Bara, AKP Sastrawan Tarigan mengatakan keempat pelaku merupakan residivis. Dan dari hasil tes urin keempatnya terbukti positif menggunakan narkoba jenis sabu. Keempat pelaku kini dijerat pasal 363 ayat 2 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara
 
Kontributor: Fadly Pelka
Produser: Dinda Elita

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini