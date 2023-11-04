...

Rem Blong Akibat Kelebihan Muatan, Truk Berisi Mainan Anak Terguling di Kemayoran

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Sabtu 04 November 2023 20:00 WIB
Truk boks dengan nomor polisi B 9216 SXS ini terguling usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Angkasa, Kemayoran, Sabtu (4/11/2023) sore. Kondisi truk yang sarat muatan membuat badan truk sulit dipindahkan ke posisi semula.
 
Truk bermuatan aksesoris dan mainan anak ini tiba-tiba kehilangan kendali hingga sang sopir harus membanting stir ke kanan dan akhirnya terguling.
 
Diduga kecelakaan disebabkan rem tblong karena kelebihan beban. Truk beserta pengemudinya kemudian dibawa petugas ke Polres Metro Jakarta Pusat.
 
Reporter : Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan

