Kecelakaan beruntun terjadi di atas Jembatan Kalipelus, Banyumas, Jateng. Peristiwa kecelakaan melibatkan dua mobil dan sebuah sepeda motor, Sabtu (4/11). Akibat kecelakaan itu, pengendara sepeda motor terpelanting masuk sungai.

Beruntung korban selamat walaupun terjatuh dari ketinggian 15 meter. Pengendara motor bernama Adap dievakuasi warga dan dibawa ke RS.

Kontributor: Saladin Ayyubi

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

