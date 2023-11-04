Kecelakaan beruntun terjadi di atas Jembatan Kalipelus, Banyumas, Jateng. Peristiwa kecelakaan melibatkan dua mobil dan sebuah sepeda motor, Sabtu (4/11). Akibat kecelakaan itu, pengendara sepeda motor terpelanting masuk sungai.
Beruntung korban selamat walaupun terjatuh dari ketinggian 15 meter. Pengendara motor bernama Adap dievakuasi warga dan dibawa ke RS.
Kontributor: Saladin Ayyubi
Produser: B. Lilia Nova
(fru)
