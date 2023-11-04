...

Presiden Jokowi Lepas Bantuan Tahap Pertama Indonesia untuk Palestina

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Sabtu 04 November 2023 09:24 WIB
A A A
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Palestina, Sabtu (4/11). Bantuan kemanusiaan yang dikirim disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan rakyat Palestina. 
 
Bantuan ini adalah gabungan bantuan dari pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat. Bantuan dilepas presiden dari  Pangkalan TNI Angkatan Udara, Halim Perdanakusuma.
 
Bantuan kemanusiaan itu dikirimkan dengan tiga buah pesawat yang mengangkut total 51,5 ton bantuan berisi makanan, obat-obatan, alat-alat kesehatan, tenda dan kebutuhan logistik lain.
 
Presiden berharap bantuan selanjutnya bisa dikirimkan dengan jumlah bantuan yang lebih banyak.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto 
Produser: B. Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini