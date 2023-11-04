Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Palestina, Sabtu (4/11). Bantuan kemanusiaan yang dikirim disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan rakyat Palestina.

Bantuan ini adalah gabungan bantuan dari pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat. Bantuan dilepas presiden dari Pangkalan TNI Angkatan Udara, Halim Perdanakusuma.

Bantuan kemanusiaan itu dikirimkan dengan tiga buah pesawat yang mengangkut total 51,5 ton bantuan berisi makanan, obat-obatan, alat-alat kesehatan, tenda dan kebutuhan logistik lain.

Presiden berharap bantuan selanjutnya bisa dikirimkan dengan jumlah bantuan yang lebih banyak.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

