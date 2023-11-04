Dua warga Sikka, NTT, diduga dianiaya oknum Lanal Maumere. Korban bernama Tomy babak belur di bagian wajah dan sakit di tulang rusuk. Korban lainnya Emon tidak bisa berjalan setelah diduga dianiaya.

Keduanya diduga dianiaya di atas Kapal Darma Rucita 7 Surabaya-Maumere. Hari ini, Sabtu (4/11), korban melaporkan kejadian itu ke Mapolres Sikka.

Saat dikonfirmasi soal kasus ini, Danal Maumere belum berkomentar.

Kontributor: Joni Nura

Produser: B. Lilia Nova

