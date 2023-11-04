...

Diduga Mengantuk, Taksi Tabrak Tiang Lampu Jalan di Flyover Kebun Jeruk

Rio Manik, Jurnalis · Sabtu 04 November 2023 07:50 WIB
Taksi nopol B 1846 SUA ringsek usai tabrak tiang lampu jalan, Sabtu (4/11). Peristiwa di Flyover Jalan Panjang Atas, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
 
Kerasnya benturan membuat mobil terpental dan naik ke trotoar. Pengemudi taksi selamat hanya shock melihat mobil ringsek.
 
Awalnya taksi melintas dari arah Pos Pengumben ke poll di Cengkareng. Diduga mengantuk kendaraan roda empat itu menabrak tiang lampu.
 
Kontributor: Rio Manik
Produser: B. Lilia Nova

(fru)

