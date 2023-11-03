...

Misi Bernardo Tavares Bawa PSM Makassar Perbaiki Rekor Buruk Lawan Persija Jakarta

Erwin Eka Pratama, Jurnalis · Jum'at 03 November 2023 14:50 WIB
PSM Makassar akan menjamu Persija Jakarta pada pekan 18 Liga 1 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Jumat (3/11/2023) malam WIB.
 
Laga nanti jadi momen tim Juku Eja memperbaiki rekor buruk  atas Macan Kemayoran di Liga 1. PSM Makassar belum pernah meraih satu pun kemenangan  dari tujuh laga terakhir di semua ajang.
 
Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares mengatakan anak asuhannya harus tetap waspada dengan kekuatan tim tamu yang memiliki kualitas bagus.
 
PSM Makassar bertekad untuk bisa memenangkan pertandingan guna memperbaiki posisi di papan klasemen. Kini, PSM Makassar berada di urutan ke-12 klasemen dengan mengoleksi 22 poin.
 
Reporter :   Erwin Eka Pratama
Produser : Febry Rachadi

(sfn)

