Taylor Swift Resmi Rilis Film Dokumenter Perdanannya lewat Taylor Swift The Eras Tour 2023

Erlangga Agung Asmoro, Jurnalis · Jum'at 03 November 2023 15:26 WIB
Sukses dan terkenal sebagai salah satu diva asal Amerika, Taylor Swift resmi merilis film. Film yang berisi perjalanan karirnya ini berjudul Taylor Swift: The Eras Tour 2023  
 
Banyak adegan dari berisi kompilasi pertunjukkan musim panas Swift di Stadion SoFi, California Selatan. Film perdana Taylor Swift ini telah merajai box office di Amerika, seperti dilansir dari voaindonesia.com
 
 
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

