Kenikmatan daging domba dipadukan dengan gulai babat memang menggugah selera makan. Seperti sajian menu dari warung sate domba milik Dwiana Jati yang berada di Bawang, Banjarnegara, Jateng.

Daging domba yang disajikan berasal dari dataran tinggi Dieng dan sering disebut sebagai domba Batur. Tekstur dagingnya yang empuk memang nikmat dipadukan dengan gulai babat, semakin menambah nafsu makan

Harga per porsi untuk gulai yaitu Rp30 ribu dan sate domba sebesar Rp40 ribu

Reporter : Elis Novit

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(fru)

