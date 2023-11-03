...

Perpaduan Komplit Citarasa Sate Domba dengan Gulai Jeroan

Elis Novita, Jurnalis · Jum'at 03 November 2023 15:50 WIB
Kenikmatan daging domba dipadukan dengan gulai babat memang menggugah selera makan. Seperti sajian menu dari warung sate domba milik Dwiana Jati yang berada di Bawang, Banjarnegara, Jateng.
 
Daging domba yang disajikan berasal dari dataran tinggi Dieng dan sering disebut sebagai domba Batur. Tekstur dagingnya yang empuk memang nikmat dipadukan dengan gulai babat, semakin menambah nafsu makan   
 
Harga per porsi untuk gulai yaitu Rp30 ribu dan sate domba sebesar Rp40 ribu
 
Reporter : Elis Novit 
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(fru)

