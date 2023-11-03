Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo, mengunjungi pameran sneakers Urban Sneaker Society (USS) 2023 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (3/11/2023) malam WIB.

Ganjar menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke tenant-tenant dan melihat koleksi yang ada. Dalam pameran tersebut Ganjar ditawari jaket dengan gambar Presiden RI ke-1, Soekarno, yang dicoba dan dibeli oleh Ganjar.

(mhd)

