Ganjar Pranowo Datangi Urban Sneakers Society, Borong Baju dan Sepatu

Rifqi Herjoko, Jurnalis · Jum'at 03 November 2023 22:00 WIB
Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo, mengunjungi pameran sneakers Urban Sneaker Society (USS) 2023 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (3/11/2023) malam WIB. 
 
Ganjar menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke tenant-tenant dan melihat koleksi yang ada. Dalam pameran tersebut Ganjar ditawari jaket dengan gambar Presiden RI ke-1, Soekarno, yang dicoba dan dibeli oleh Ganjar.

Berita Terkait

