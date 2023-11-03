...

Ganjar Pranowo Jenguk Mantan Kepala BNPB Doni Monardo

Felldy Utama, Jurnalis · Jum'at 03 November 2023 21:31 WIB
Bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo tiba di rumah sakit Siloam, Jakarta, Jumat (3/11/2023) malam ini. 
 
Kehadiran Ganjar untuk menjenguk mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI (Purn) Doni Monardo.
 
Ganjar mengatakan dirinya ingin memberikan dukungan secara langsung dan berharap Doni bisa segera sembuh.
 
Meski demikian, Ganjar menyebut dirinya tidak dapat berkomunikasi langsung karena Doni masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU.
 
