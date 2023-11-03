Bareskrim Mabes Polri bersama Polda DIY membongkar kasus pembuatan narkoba dengan modus baru. Narkoba modus baru diproduksi dalam bentuk happy water dan keripik pisang di rumah kontrakan di Dusun Pelem Kidul, Banguntapan, Bantul.

Pengungkapan kasus ini berawal saat polisi menemukan adanya penawaran barang mencurigakan di media sosial. Polisi mengamankan 426 kemasan keripik pisang narkoba dalam berbagai ukuran dan sebanyak 2.022 cairan happy water mengandung narkoba.

(mhd)

