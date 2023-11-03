Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama bacapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bersama berziarah ke makam sang proklamator Bung Karno di Kota Blitar, Jumat(3/11) sore.

Ziarah dalam rangka mendapatkan berkah dari Tuhan yang Maha Esa serta mendatang restu dari Sang Proklamator.

Hasto enggan berbicara terkait tidak hadirnya Presiden Jokowi saat ziarah ke makam Bung Karno.

Kontributor: Robby Ridwan

