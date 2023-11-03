...

Megawati Ditemani Ganjar-Mahfud MD Ziarah ke Makam Bung Karno

Robby Ridwan, Jurnalis · Jum'at 03 November 2023 19:00 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama bacapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bersama berziarah ke makam sang proklamator Bung Karno di Kota Blitar, Jumat(3/11) sore.
 
Ziarah dalam rangka mendapatkan berkah dari Tuhan yang Maha Esa serta mendatang restu dari Sang Proklamator.
 
Hasto enggan berbicara terkait tidak hadirnya Presiden Jokowi saat ziarah ke makam Bung Karno.
 
