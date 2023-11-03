Sebuah film seri bertabur bintang dengan judul Gadis Kretek, menampilkan sosok Dian Sastrowardoyo. Diangkat dari novel berjudul Gadis Kretek karya Ratih Kumala, film seri ini turut dibintangi sejumlah aktor dan aktris

Seperti Ario Bayu, Arya Saloka, Putri Milano dan sederet aktor kawakan yang lainnya. Berlatar belakang era tahun 60an dan masa kini, gadis kretek bercerita tentang kisah cinta ini telah memulai debut perdananya di Busan International Film Festival (BIFF) 2023

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News