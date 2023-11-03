...

Dian Sastro Kembali Hadir Dilayar Kaca dalam Serial Film Gadis Kretek, Mempesona

Erlangga Agung Asmoro, Jurnalis · Jum'at 03 November 2023 15:16 WIB
A A A
Sebuah film seri bertabur bintang dengan judul Gadis Kretek, menampilkan sosok Dian Sastrowardoyo. Diangkat dari novel berjudul Gadis Kretek karya Ratih Kumala, film seri ini turut dibintangi sejumlah aktor dan aktris 
 
Seperti Ario Bayu, Arya Saloka, Putri Milano dan sederet aktor kawakan yang lainnya. Berlatar belakang era tahun 60an dan masa kini, gadis kretek bercerita tentang kisah cinta ini telah memulai debut perdananya di Busan International Film Festival (BIFF) 2023
 
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini