Klinik Aborsi di Ciracas, Suami Penyewa Diduga Purnawirawan Polri

Rio Manik, Jurnalis · Jum'at 03 November 2023 14:00 WIB
Polisi Menggeledah sebuah rumah yang diduga menjadi lokasi klinik aborsi di Ciracas. Kondisi rumah tersebut kini telah diapsang garis polisi. Lubang septic tank yang digunakan untuk membuang janin juga telah ditutup.
 
Salah satu tetangga mengatakan sejak ditempati pada tiga tahun lalu rumah tersebut sering didatangi pasangan muda mudi dan wanita hamil. Rumah tersebut disewa sejak 3 tahun lalu oleh pasangan suami-istri berinisial I dan ES. Sang suami disebut-sebut merupakan purnawirawan Polri dan juga membuka kantor advokat.
 
Reporter : Rio Manik
Produser: Reza Ramadhan

(sfn)

