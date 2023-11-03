...

Menlu Retno Pastikan 4 WNI Berhasil Dievakuasi dari Gaza

Rifqi Herjoko, Jurnalis · Jum'at 03 November 2023 13:00 WIB
A A A
Sebanyak empat Warga Negara Indonesia  berhasil dievakuasi dari Gaza. Saat ini, mereka sudah tiba di Kairo, Mesir.
 
Informasi itu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dalam Media Briefing, Jumat (3/11/2023) pagi WIB. Tim KBRI Kairo sudah bersama dengan para WNI tersebut.
 
Lebih lanjut, Menlu Retno menjelaskan pihaknya masih berupaya mengevakuasi satu keluarga WNI hari ini, Jumat (3/11/2023). Keluarga tersebut diketahui sudah mencapai Rafah pada Kamis (2/11/2023) lalu. 
 
Mereka akan melanjutkan perjalanan ke Kairo. Jarak tempuh dari Rafah ke Kairo sekitar 367 km. Menlu Retno berharap pintu Rafah dapat dibuka hari ini agar proses evakuasi dapat berjalan lancar.
 
Reporter : Rifqi H
Produser: Reza Ramadhan

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini