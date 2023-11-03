Sebanyak empat Warga Negara Indonesia berhasil dievakuasi dari Gaza. Saat ini, mereka sudah tiba di Kairo, Mesir.

Informasi itu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dalam Media Briefing, Jumat (3/11/2023) pagi WIB. Tim KBRI Kairo sudah bersama dengan para WNI tersebut.

Lebih lanjut, Menlu Retno menjelaskan pihaknya masih berupaya mengevakuasi satu keluarga WNI hari ini, Jumat (3/11/2023). Keluarga tersebut diketahui sudah mencapai Rafah pada Kamis (2/11/2023) lalu.

Mereka akan melanjutkan perjalanan ke Kairo. Jarak tempuh dari Rafah ke Kairo sekitar 367 km. Menlu Retno berharap pintu Rafah dapat dibuka hari ini agar proses evakuasi dapat berjalan lancar.

