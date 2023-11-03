Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus Islam gelar demo, Jumat (3/11). Mahasiswa longmarch dari Masjid Pusdai Bandung menuju Gedung Sate.

Aksi ini untuk mendukung perjuangan Palestina atas serangan Israel. Massa tuntut pemerintah memberikan bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Mahasiswa mengancam akan kembali demo jika tuntutan mereka diabaikan.

Kontributor: Ervan David

Produser: B. Lilia Nova

(sfn)

