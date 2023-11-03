Krisis air bersih ekstrem di Muarojambi, Jambi kian parah, Jumat (3/11). Krisis air bersih ekstrem terus meluas dan kini melanda 11 kecamatan. 30 desa dan satu kelurahan setiap hari butuh pasokan air bersih dari pemda

Musim kemarau tahun ini diprediksi masih berlangsung lama. Akibatnya, warga konsumsi air Sungai Batanghari untuk sehari-harinya. Sedangkan, air bersih bantuan terpaksa dihemat penggunaannya

Kontributor: Azhari Sultan Jambi

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News