Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait nasib kelanjutan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur setelah ia lengser sebagai presiden di 2024.

Ditemui di Kalimantan Timur, Kamis (2/11/2023) mantan Wali Kota Solo ini meneaskan pembangunan IKN sudah dituangkan dalam UU IKN Nomor 3 Tahun 2022. Dalam pembuatan UU ini mayoritas fraksi atau sekitar 93% di DPR RI mendukung IKN.

Keberlanjutan pembangunan IKN ini akan menjadi kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Jokowi mengatakan lama atau tidaknya pembangunan IKN juga ditentukan partisipasi swasta, di mana peran pemerintah hanya 20%.

Reporter : Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

