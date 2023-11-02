Timnas Argentina U-17 tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten jelang Piala Dunia U-17 2023 Indonesia.
Setibanya di tanah air, para pemain dengan ramah menebar senyum ke awak media. Skuad asuhan Diego Placente tergabung di Grup B bersama Senegal, Jepang, dan Polandia.
Berkekuatan mayoritas pemain liga lokal, Claudio Echeverri dan kolega siap menorehkan sejarah merebut juara Piala Dunia U-17 untuk pertama kalinya
Timnas Argentina langsung bertolak ke Bandung untuk segera beradaptasi dan mempersiapkan diri.
Kontributor: Hasnugara
Produser: Andika Gesta
(rns)
