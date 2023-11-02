...

Senyum Timnas Argentina U-17 Setibanya di Indonesia, Siap Ukir Sejarah di Piala Dunia U-17 2023

Hasnugara, Jurnalis · Kamis 02 November 2023 16:30 WIB
Timnas Argentina U-17 tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten jelang Piala Dunia U-17 2023 Indonesia.
 
Setibanya di tanah air, para pemain dengan ramah menebar senyum ke awak media. Skuad asuhan Diego Placente tergabung di Grup B bersama Senegal, Jepang, dan Polandia.
 
Berkekuatan mayoritas pemain liga lokal, Claudio Echeverri dan kolega siap menorehkan sejarah merebut juara Piala Dunia U-17 untuk pertama kalinya
 
Timnas Argentina langsung bertolak ke Bandung untuk segera beradaptasi dan mempersiapkan diri.
 
Kontributor: Hasnugara
Produser: Andika Gesta

(rns)

